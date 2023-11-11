Трамп припустив, що у разі обрання президентом, він викорисав би ФБР для розправи над опонентами

Колишній президент США Дональд Трамп припустив, що у разі переобрання на виборах 2024 року, він може використати ФБР та Міністерство юстиції для розправи над своїми політичними опонентами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на питання ведучого про те чи став би він використовувати ФБР для переслідування опонентів, Трамп заявив, що "вони вже це роблять" і "може статися навпаки".

"Вони зробили щось, що дозволило наступній партії, я маю на увазі, якщо я буду президентом, і я побачу когось, хто почувається добре і дуже погано б’є мене, я скажу, що підіть і пред’явіть їм звинувачення", - заявив Трамп.

Видання зазначило, що с удове переслідування політичних конкурентів є характерною рисою авторитарних режимів, і зауваження Трампа є "найвідвертішими публічними викриттями антидемократичної влади, яку він збирався принести на другий президентський термін".

Погрози Трампа

Це вже не перші погрози Трампа в сторону його опонентів. Ще в серпні цього року він заявив, що заарештував би чинного президента США Джо Байдена у разі приходу до влади.

А в листопаді ЗМІ писали, що у разі перемоги на виборах, Трамп планує розправитися з критиками та встановити контроль над мін'юстом, а також розгорнути війська у день інавгурації.

Трамп уже зараз каже, кого він хоче залучити до суду. Це колишні чиновники його кабінету, які не приховують критики Трампа.

Це екс-голова апарату Білого дому Джон Келлі, екс-прокурор Вільям Барр, колишній головнокомандувач генерал Марк Міллі. Крім того, Трамп говорив про притягнення до відповідальності посадових осіб із ФБР та Міністерства юстиції.

Трамп хоче призначити судове переслідування Байдена та його родини.

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