Трамп погрожує помститися критикам у разі перемоги у президентських виборах, - WP

Трамп, у разі перемоги на виборах, уже вирішив, кого хоче залучити до суду. Деякі люди - колишні чиновники з його кабінету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

У разі перемоги на виборах Трамп планує розправитися з критиками та встановити контроль над мін'юстом, а також розгорнути війська у день інавгурації.

Трамп уже зараз каже, кого він хоче залучити до суду. Це колишні чиновники його кабінету, які не ховають критики Трампа.

Це екс-голова апарату Білого дому Джон Келлі, екс-прокурор Вільям Барр, колишній головнокомандувач генерал Марк Міллі. Крім того, Трамп говорив про притягнення до відповідальності посадових осіб із ФБР та міністерства юстиції.

Трамп хоче призначити судове переслідування Байдена та його родини. Якщо він стане президентом, він призначить спеціального прокурора, щоб зайнятися цією справою.

Прихильники Трампа готуються до заворушень у день інавгурації. Вони хочуть використати армію, щоб придушити протести. Для цього вони розробляють план із проектами указів, які допоможуть у цьому.

Видання зазначає, що Стівен Ченг, представник кампанії Дональда Трампа, не відповів на питання, які конкретні дії зараз обговорюються в їхній команді. Водночас, він зазначив, що Трамп зосереджений на тому, щоб "розгромити своїх опонентів" на праймеріз, а потім перемогти Байдена.

Як повідомлялося, Дональд Трамп вважається фаворитом президентської кампанії у таборі республіканців. При цьому він продовжує наполягати, що вибори 2020 року були у нього "вкрадені", а судові процеси у кількох штатах із звинуваченнями у шахрайстві називає політичним переслідуванням.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу NBC News сказав, що приділив би Трампу 24 хвилини. За цей час український лідер пояснив би, чому війна не закінчиться за сценарієм Трампа.

Також ми писали, що США можуть дискваліфікувати Трампа на вибори 2024 року. Розпочався судовий процес.