Трамп допускає, що зустрінеться з Путіним до кінця лютого

Нагадаємо, що президент США Дональд Дональд також висловився з приводу підсумків зустрічей Росії і Штатів у Саудівській Аравії. За його словами, РФ себе "добре показала" і нібито хоче завершити війну.

Також ми писали, що американська розвідка не спостерігає готовності з боку Путіна встановити реальний мир з Україною. Російський диктатор вважає, що "зможе перечекати" Україну та Європу, щоб врешті-решт встановити контроль над усією українською територією.

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