UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп допускає, що зустрінеться з Путіним до кінця лютого

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент США Дональд Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця лютого. Таким чином він відповів на запитання журналіста про можливість зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому і CNN.

При цьому американський лідер не відповів, чи є у нього конкретна дата на прикметі. Тим часом до кінця лютого залишилося 10 днів.

CNN зі свого боку нагадує, що минулого тижня Трамп і Путін розмовляли телефоном протягом 90 хвилин, створивши потепління в американсько-російських відносинах, оскільки Трамп поспішає завершити війну в Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Дональд також висловився з приводу підсумків зустрічей Росії і Штатів у Саудівській Аравії. За його словами, РФ себе "добре показала" і нібито хоче завершити війну.

Також ми писали, що американська розвідка не спостерігає готовності з боку Путіна встановити реальний мир з Україною. Російський диктатор вважає, що "зможе перечекати" Україну та Європу, щоб врешті-решт встановити контроль над усією українською територією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна Росії проти України