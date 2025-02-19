Трамп зробив заяву про зустріч РФ і США в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп зробив заяву за підсумками зустрічі Росії та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. За його словами, Росія "добре себе показала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Трампа в Білому домі.

"Росія дуже добре себе показала. Вона хоче зупинити цю дикість, що там відбувається. Її солдати гинуть тисячами щотижня - це не американські солдати, це російські та українські, корейські також - значна частина з них загинула", - заявив Трамп.

Він назвав війну безглуздою і вкотре нагадав, що її не сталося б за його президентства.

"Я бачу фотографії з поля бою - це як Геттісберг (битва під Геттісбергом - наймасштабніша за часів Громадянської війни в США - ред.), скрізь тіла загиблих. Це втрати тисяч військових. Незабаром ви побачите повні цифри, будете вражені, скільки людей загинуло, більше ніж ви думаєте", - сказав президент США.