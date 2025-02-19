Трамп допускает, что встретится с Путиным до конца февраля

При этом американский лидер не ответил, есть ли у него конкретная дата на примете. Тем временем до конца февраля осталось 10 дней.

CNN в свою очередь напоминает, что на прошлой неделе Трамп и Путин разговаривали по телефону в течение 90 минут, создав потепление в американо-российских отношениях, поскольку Трамп спешит завершить войну в Украине.