Трамп приписав собі зупинку війну з Вірменією, переплутавши Камбоджу з Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він зупинив війну Камбоджі з Вірменією. Але замість Азербайджану він назвав Камбоджу, плутаючи країни у своїй промові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його промову на C-SPAN.
Під час виступу Трамп приписав собі заслугу у "зупиненні війни" між Камбоджею та Вірменією. Він наголосив, що конфлікт нібито лише починався і міг мати тяжкі наслідки.
"У нас є Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса, вони побудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі", - сказав він.
Відмітимо, що Вірменія вела бойові дії з Азербайджаном у Нагірному Карабасі, але Трамп переплутав держави, назвавши замість Азербайджану Камбоджу.
Президент США не вперше помиляється у своїх промовах. Так, він назвав президента України Володимира Зеленського президентом Росії. На брифінгу американський лідер спочатку кілька разів згадав Зеленського правильно, але потім випадково заявив, що він президент Росії.
Раніше під час своєї передвиборчої промови Трамп назвав угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "лідером Туреччини", переплутавши його з чинним президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
Нагадаємо, у середині серпня президент США прийшов на інтервʼю на телеканал Fox News і заявив, що "завершив пʼять воєн" та "врятував багато життів"