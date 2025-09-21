Трамп приписал себе остановку войну с Арменией, перепутав Камбоджу с Азербайджаном

Во время выступления Трамп приписал себе заслугу в "остановке войны" между Камбоджей и Арменией. Он отметил, что конфликт якобы только начинался и мог иметь тяжелые последствия.

"У нас есть Камбоджа, Армения. У нас есть Косово, Сербия, Израиль, Иран, Египет, Эфиопия. Это красота, они построили ту маленькую дамбу в Эфиопии, которая является самой большой дамбой в мире", - сказал он.

Отметим, что Армения вела боевые действия с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но Трамп перепутал государства, назвав вместо Азербайджана Камбоджу.