Трамп приписал себе остановку войну с Арменией, перепутав Камбоджу с Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил войну Камбоджи с Арменией. Но вместо Азербайджана он назвал Камбоджу, путая страны в своей речи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его речь на C-SPAN.
Во время выступления Трамп приписал себе заслугу в "остановке войны" между Камбоджей и Арменией. Он отметил, что конфликт якобы только начинался и мог иметь тяжелые последствия.
"У нас есть Камбоджа, Армения. У нас есть Косово, Сербия, Израиль, Иран, Египет, Эфиопия. Это красота, они построили ту маленькую дамбу в Эфиопии, которая является самой большой дамбой в мире", - сказал он.
Отметим, что Армения вела боевые действия с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но Трамп перепутал государства, назвав вместо Азербайджана Камбоджу.
Президент США не впервые ошибается в своих речах. Так, онназвал президента Украины Владимира Зеленского президентом России. На брифинге американский лидер сначала несколько раз упомянул Зеленского правильно, но потом случайно заявил, что он президент России.
Ранее во время своей предвыборной речи Трамп назвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана "лидером Турции", перепутав его с действующим президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в середине августа президент США пришел на интервью на телеканал Fox News и заявил, что "завершил пять войн" и "спас много жизней"