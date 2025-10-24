Трамп припинив усі торговельні переговори з Канадою: що він назвав "шахрайською рекламою"

Президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення торговельних переговорів із Канадою через "шахрайську рекламу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа на Truth Social.
Так, Дональда Трампа розізлила реклама в Канаді у якій, за його словами, було використано образ покійного президента Рональда Рейгана, що нібито висловлювався проти американських тарифів.
“З огляду на їхню кричущу поведінку, ВСІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ З КАНАДОЮ ЦИМ ПРИПИНЯЮТЬСЯ”, – написав Трамп на платформі Truth Social.
Інцидент розгорівся після того, як в Канаді з’явилася політична реклама, у якій використали архівні кадри з виступу Рейгана, змонтовані таким чином, що виглядало, ніби він критикує політику тарифів, яку нині проводить адміністрація Трампа. Саме тому американський президент назвав цей ролик "брехливим і неповажним до пам’яті великого лідера США".
Уряд Канади поки жодним чином офіційно не прокоментував заяву Трампа.
При цьому джерела в Оттаві, цитовані телеканалом CBC News, повідомляють, що канадська сторона "здивована емоційною реакцією" Білого дому та сподівається на "відновлення діалогу найближчим часом".
Варто нагадати, що відносини між Трампом і Канадою дуже сильно охололи після його повернення до влади. Ще б пак, Трамп неодноразово звинувачував Оттаву у “несправедливій торговельній політиці" та "економічному паразитуванні" на американському ринку.
У вересні він навіть заявив, що "Канада використовує США, як банкомат", що викликало гостру реакцію з боку канадських політиків.
США та Канада є одними з найбільших торговельних партнерів у світі: обсяг двосторонньої торгівлі у 2024 році перевищив 800 мільярдів доларів.
Найбільш чутливими галузями для обох сторін є:
Експерти зазначають, що призупинення переговорів може створити серйозну напругу на ринку й поставити під загрозу кілька двосторонніх угод, які планували підписати до кінця року.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні лише кілька тижнів тому відвідував Вашингтон для обговорення нової торговельної угоди. Під час візиту він називав відносини між країнами "ключовими для економічної стабільності Північної Америки".
Тоді Дональд Трамп озаучив, що США та Канада спільно працюють над системою ППО "Золотий купол".