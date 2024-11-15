Трамп не припинить постачання зброї та допомоги в Україну, - Politico

Новообраний президент Дональд Трамп не позбавлятиме Україну ні зброї, ні допомоги. Навіть попри те, що він хоче швидкого завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними анонімного джерела, Київ наразі вважає, що Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс.

"У найкращому випадку Гарріс дотрималася б підходу Джо Байдена (нинішнього президента, - ред.) - такою була б її політика, і це означало б повільну смерть України", - зазначив він.

Натомість Трамп, за його словами навіть попри бажання швидко закінчити війну в Україні, не має наміру просто кинути рушник.

Джерело зауважило, що новообраний президент не збирається позбавляти Україну зброї та поставок, тому що, він знає, що розпад України означатиме, що російський диктатор Володимир Путін не буде розв'язувати питання за столом переговорів.