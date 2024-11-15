Трамп не прекратит поставки оружия и помощи в Украину, - Politico

Новоизбранный президент Дональд Трамп не будет лишать Украину ни оружия, ни помощи. Даже несмотря на то, что он хочет скорейшего завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным анонимного источника, Киев считает, что Трамп вполне может оказаться лучшим вариантом, чем его оппонентка от Демократической партии Камала Гаррис.

"В лучшем случае Гаррис придерживалась бы подхода Джо Байдена (нынешнего президента, - ред.) - такова была бы ее политика, и это означало бы медленную смерть Украины", - отметил он.

Трамп, по его словам даже несмотря на желание быстро закончить войну в Украине, не намерен просто бросить полотенце.

Источник отметил, что новоизбранный президент не собирается лишать Украину оружия и поставок, потому что он знает, что распад Украины будет означать, что российский диктатор Владимир Путин не будет решать вопрос за столом переговоров.