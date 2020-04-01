Трамп может приостановить действия некоторых пошлин на 90 дней

Фото Дональд Трамп (flickr.com)

Американские компании призвали администрацию Трампа отложить сбор пошлин на 90-180 дней

Стремясь ослабить экономический ущерб от пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп может объявить о приостановке действия пошлин на 90 дней ряду импортируемой продукции. Об этом сообщает CNBC.

Как сообщается, более 100 американских компаний написали в Белый дом, призвав администрацию Трампа отложить сбор пошлин на 90-180 дней, но сам американский лидер, еще не одобрил план о приостановке действия пошлин, но подтвердил, что это может произойти.

Как отмечается, решение не коснется некоторых из наиболее существенных пошлин, введенных Трампом во время торговых войн. В последние недели администрация Трампа освободила от пошлин некоторые медицинские товары.

Напомним, экономика Соединенных Штатов вступила в глубокую рецессию, похожую на великую депрессию, на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса. Нынешняя ситуация похожа на кризис прошлого века в связи с тем, что в стране прекратили работу многие предприятия.

До этого Трамп говорил, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.