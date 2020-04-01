Трамп може призупинити дії деяких мит на 90 днів

Фото Дональд Трамп (flickr.com)

Американські компанії закликали адміністрацію Трампа відкласти збір мит на 90-180 днів

Прагнучи послабити економічний збиток від пандемії коронавірусу президент США Дональд Трамп може оголосити про призупинення дії мит на 90 днів ряду імпортованої продукції. Про це повідомляє CNBC.

Як повідомляється, понад 100 американських компаній написали в Білий дім, закликавши адміністрацію Трампа відкласти збір мит на 90-180 днів, але сам американський лідер, ще не схвалив план про зупинення дії мит, але підтвердив, що це може статися.

Як зазначається, рішення не торкнеться деяких з найбільш істотних мит, введених Трампом під час торговельних війн. В останні тижні адміністрація Трампа звільнила від мита на деякі медичні товари.

Нагадаємо, економіка Сполучених Штатів вступила в глибоку рецесію, схожу на велику депресію, на тлі заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Нинішня ситуація схожа на кризу минулого століття у зв'язку з тим, що в країні припинили роботу багато підприємств.

До цього Трамп говорив, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавірус.