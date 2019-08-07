Трамп приостанавливает действие фондов американской иностранной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие большинства фондов иностранной помощи в ожидании рассмотрения расходов Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Указано, что свободные средства будут заморожены, пока Агентство США по международному развитию (USAID) не предоставит отчет об остатке и расходовании денежных средств. Срок действия этих средств завершается 30 сентября - в конце финансового года.

Чиновник USAID указывает, что финансирование составляет от 2 до 4 миллиардов долларов.

При этом расходы, указанные в письме, включают финансирование для международных организаций, международной миротворческой деятельности, международного контроля над наркотиками, здравоохранения в мире, помощи в целях развития, иностранных военных и помощи для Европы, Евразии и Центральной Азии.

Указано, что Административно-бюджетное управление США может предложить Конгрессу отменить выделяемые средства.

По словам представителя USAID, проверка займет несколько дней. Ожидается, что результаты подсчета будут отправлены в Административно-бюджетное управление не позднее начала следующей недели.

"В число рассматриваемых счетов входят программы, которые на протяжении многих лет считали расточительными, как те, которые оплачивают солнечные батареи в Карибском бассейне, космическую программу в Пакистане, футбольные лагеря в Гватемале и иностранную помощь странам, которые не отвечают интересам внешней политики США", - сказал представитель администрации Трампа.

Напомним, ранее Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.

Как писало РБК-Украина ранее, американский лидер планирует значительно сократить бюджетные расходы в случае своей победы на выборах президента в 2020 году.