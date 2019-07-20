ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп планирует сократить расходы бюджета при победе на выборах

Новости » Политика    20.07.2019 - 22:32
Трамп планирует сократить расходы бюджета при победе на выборах
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп уже дал поручения своим помощникам подготовить план по резкому сокращению бюджета

Президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить бюджетные расходы в случае своей победы на выборах президента в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

Источники в Белом доме сообщили газете, что Трамп уже дал поручения своим помощникам подготовить план по резкому сокращению бюджета на случай, если он будет переизбран на второй срок.

Сообщается, что в 2021 году у Трампа появится больше возможностей для ликвидации некоторых управлений, особенно если республиканцы восстановят контроль над Палатой представителей Конгресса США.

Напомним, ранее Сенат Соединенных Штатов Америки предложил увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год. По данным посольства, Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления  помощи по безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнование 2019 года.

Добавим, ранее Трамп в предложениях по бюджету на 2020 год запросил уменьшение финансирования Госдепартамента США и Агентства по международному развитию

 

Трамп предложил помирить Японию и Южную Корею Помпео отверг обвинения Северной Кореи
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь