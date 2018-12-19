Трамп примет участие в Давосском форуме

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Она рассказала, что американскую делегацию на форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин.

На форум также отправятся госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста и ряд других чиновников.

В числе делегатов от Соединенных Штатов также будут советники президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

В 2019 году форум пройдет с 22 по 25 января.

Напомним, президент США Дональд Трамп согласился закрыть благотворительный фонд Trump Foundation, против которого в июне подала иск генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Она, в частности, обвиняет фонд в неправомерной координации с предвыборной кампанией Трампа, неоднократном и преднамеренном использовании его положения в корыстных целях.