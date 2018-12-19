Трамп візьме участь у Давоському форумі

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Американську делегацію на Всесвітньому економічному форумі очолить міністр фінансів США Стівен Мнучін

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

Вона розповіла, що американську делегацію на форумі очолить міністр фінансів США Стівен Мнучін.

На форум також вирушать держсекретар Майк Помпео, міністр торгівлі Вілбур Росс, міністр праці Алекс Акоста і ряд інших чиновників.

Серед делегатів від Сполучених Штатів також будуть радники президента Іванка Трамп і Джаред Кушнер.

У 2019 році форум відбудеться з 22 по 25 січня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погодився закрити благодійний фонд Trump Foundation, проти якого в червні подала позов генеральний прокурор штату Нью-Йорк Барбара Андервуд. Вона, зокрема, звинувачує фонд у неправомірній координації з передвиборчою кампанією Трампа, неодноразовому та навмисному використанні його становища в корисливих цілях.