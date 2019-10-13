Трамп приказал вывести всех американских военных из севера Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военнослужащих с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами. Обэтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, не весь американский контингент покинет территорию Сирии.

В то же время он отказался прокомментировать сроки отвода войск, отметив, что процесс будет вестись безопасно. Эспер также не стал сообщать, сколько всего войск отводится с севера Сирии, уточнив, что речь идет о большей части американского контингента в 1 тыс. человек, размещенного в Сирии.

Кроме этого, глава Пентагона упомянул, что курдско-арабский альянс "Сирийские демократические силы", против которого Турция развернула военные действия, по-видимому, пытается "заключить соглашение" с Дамаском и Российской Федерацией с целью начать контратаку.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

После этого министр обороны США Марк Эспер заявил, что находится в контакте со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Соединенные Штаты сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии.

Также сообщалось, что Турция не удовлетворена переговорами с США относительно создания безопасной зоны в Сирии.