Трамп пригрозил установить для Японии тариф: что говорят в его команде

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новый уровень пошлин против Японии. В то же время его торговый советник говорит, что переговоры по сделке продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Крайняя угроза Трампа в сторону Токио прозвучала всего за неделю до того, как 9 июля возобновятся более высокие тарифы для десятков партнеров США, включая Японию.

В частности, Трамп сослался на то, что по его словам, страна не желает принимать экспорт американского риса.

"Они не будут брать наш рис, и при этом у них огромный дефицит риса. Другими словами, мы просто отправим им письмо, и нам нравится иметь их в качестве торгового партнера на долгие годы вперед", - написал он в соцсетях.

Отметим, что накануне вступления в силу повышенных пошлин, Трамп несколько недель пытался оказать влияние на партнеров, обещая прервать переговоры с теми, кого он считает сложными. Он пригрозил, что вместо этого направит этим странам письма с уставленной тарифной ставкой.

Ранее в апреле, Трамп приостановил свои тарифы для каждой страны, чтобы дать время для переговоров. С тех пор он и его команда неоднократно заявляли, что список соглашений будет готов через несколько недель. Однако на сегодняшний день объявлено только о двух соглашениях - с Китаем и Британией.

Тем временем директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет дал понять, что сделки с несколькими правительствами будут объявлены после 4 июля - Дня независимости США.

Он сообщил, что администрация сосредоточилась на проведении через Конгресс "огромного законопроекта Трампа о налогах и расходах до праздника".

"Возможно, люди выделят час или два 4 июля, чтобы посмотреть фейерверк, а затем мы вернемся и начнем объявлять о рамках. Мы рассчитываем встретиться с президентом и объяснить согласованные рамки, а также посмотреть, одобрит он их или нет", - сказал Хассет в понедельник.

Возвращаясь к Японии, он сказал, что как ожидается, переговоры между Вашингтоном и Токио продолжатся, несмотря на последнюю угрозу Трампа.

"Ничего не закончилось. Я знаю, что он только что опубликовал, но обсуждения будут продолжаться до самого конца", - сообщил Хассет журналистам.

С чем столкнулась Япония

Bloomberg отмечает, что Япония является одним из важнейших торговых партнеров США, что позволяет отнести ее к категории экономик, которые, по словам чиновников администрации Трампа, готовы к сделкам, а не к введению пошлин.

На прошлой неделе министр торговли США Говард Лютник заявил, что администрация завершит заключение ряда торговых соглашений примерно с 10 "крупнейшими" партнерами США, в то время как остальные получат письма с указанием уровней пошлин.

В свою очередь, чиновникам США и Японии еще предстоит решить сложные вопросы, связанные с уровнями пошлин и торговыми барьерами, в ходе переговоров, которые длятся уже несколько месяцев.

В частности, Япония настаивала на смягчении 25% автомобильных пошлин Трампа, заявляя, что они парализуют важную отрасль. Однако президент США отклонил просьбу, заявив, что Япония не импортирует значительное количество автомобилей американского производства.

Кроме того, Япония столкнулась с отдельным 24% сбором на весь экспорт в США, который был снижен до 10% в период переговоров. Если сделка не будет заключена, данный тариф вступил в силу.