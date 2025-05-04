Трамп пригрозив РФ "санкціями Грема", якщо Москва не перегляне свою поведінку

Президент США Дональд Трамп припустив, що може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти РФ. Рішення залежить від того, чи буде Кремль рухатися до миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа для NBC News.
Під час бесіди його запитали, чи підпише він документ про санкції, якщо ситуація дійде до того, що США вийдуть із переговорів. На це запитання Трамп відповів так:
"Ну, це залежить від того, чи буде Росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також заощадимо багато грошей", - сказав президент США.
Він зазначив, що Сполучені Штати і Європа витрачають гроші, і для Європи це питання ще важливіше, ніж для Вашингтона. Також Трамп знову звинуватив експрезидента США Джо Байдена в тому, що той нібито просто відправляв гроші й не мав уявлення, що відбувається.
"Байден нічого не контролював. Він просто відправляв туди гроші, ніхто не мав жодного уявлення про те, що відбувається, чому вони це роблять, чому вони це відправляють. І це були величезні суми грошей", - резюмував глава Білого дому.
Нагадаємо, днями сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість сенаторів підтримують законопроєкт про "нищівні санкції проти РФ і покупців її нафти та газу, якщо очільник Кремля Володимир Путін не почне вести серйозні переговори щодо миру в Україні. Як зазначив союзник Трампа, законопроєкт підтримують 72 сенатори.
Як нещодавно стало відомо, нові санкції передбачають 500% мито на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші ж санкції передбачають заборону громадянам США купувати російський суверенний борг.
"Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп - найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія", - зазначив Грем.
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