Трамп пригрозил РФ "санкциями Грэма", если Москва не пересмотрит свое поведение

В ходе беседы его спросили, подпишет ли он документ о санкциях, если ситуация дойдет до того, что США и выйдут из переговоров. На этот вопрос Трамп ответил следующим образом:

"Ну, это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы довольно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", - сказал президент США.

Он отметил, что Соединенные Штаты и Европа тратят деньги, и для Европы этот вопрос еще более важнее, чем для Вашингтона. Также Трамп вновь обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что тот якобы просто отправлял деньги и не имел представления, что происходит.

"Байден ничего не контролировал. Он просто отправлял туда деньги, никто не имел ни малейшего представления о том, что происходит, почему они это делают, почему они это отправляют. И это были огромные суммы денег", - резюмировал глава Белого дома.