Трамп пригрозив Ірану новими ударами: пройдуть швидше, ніж встигнете поворухнути пальцем
США можуть знову вдарити по Ірану в разі, якщо він вирішить відновити свою ядерну програму. Така атака буде блискавичною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.
Трамп нагадав, що США вдалося знищити ядерні можливості Ірану під час атаки, яка сталася в червні.
"Вони можуть почати знову. Якщо почнуть - ми знищимо це швидше, ніж ви встигнете пальцем поворухнути. Нам доведеться це зробити. Ми зробимо це з радістю, відкрито і з радістю", - наголосив американський лідер.
Він додав, що зараз Іран подає дуже "погані та злісні сигнали". Але цього Тегерану робити не слід було
"Вони говорили про речі, про які не повинні були говорити. Нещодавно в ефірі виступав міністр закордонних справ - говорив такі речі, які не повинен був говорити, не повинен був озвучувати", - розповів Трамп.
Удари США по Ірану
Нагадаємо, наприкінці червня американські війська приєдналися до операції Ізраїлю проти іранських ядерних об'єктів.
США атакували три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Для цього вони використовували спеціальні протибункерні бомби, оскільки Іран сховав свої ядерні об'єкти глибоко під землею.
Президент США Дональд Трамп заявив, що після атаки ядерна програма Ірану була знищена.
Водночас у ЗМІ з'явилися чутки, що Іран встиг вивезти звідти збагачений уран, який необхідний для створення ядерної зброї.
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