Трамп пригрозил Ирану новыми ударами: пройдут быстрее, чем успеете пошевелить пальцем
США могут снова ударить по Ирану в случае, если он решит возобновить свою ядерную программу. Такая атака будет молниеносной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами.
Трамп напомнил, что США удалось уничтожить ядерные возможности Ирана во время атаки, которая произошла в июне.
"Они могут начать снова. Если начнут - мы уничтожим это быстрее, чем вы успеете пальцем пошевелить. Нам придется это сделать. Мы сделаем это с радостью, открыто и с радостью", - подчеркнул американский лидер.
Он добавил, что сейчас Иран подает очень "плохие и злобные сигналы". Но этого Тегерану делать не следовало
"Они говорили о вещах, о которых не должны были говорить. Недавно в эфире выступал министр иностранных дел - говорил такие вещи, которые не должен был говорить, не должен был озвучивать", - рассказал Трамп.
Удары США по Ирану
Напомним, в конце июня американские войска присоединились к операции Израиля против иранских ядерных объектов.
США атаковали три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан. Для этого они использовали специальные противобункерные бомбы, поскольку Иран спрятал свои ядерные объекты глубоко под землей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после атаки ядерная программа Ирана была уничтожена.
В то же время в СМИ появились слухи, что Иран успел вывезти оттуда обогащенный уран, который необходим для создания ядерного оружия.
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