Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди

Як відзначив Трамп, він давав Ірану шанс укласти угоду та закликав Тегеран "просто зробити це". Водночас погрожував тим, що Штати виробляють "найкраще та найсмертоносніше" військове обладнання, яким користується Ізраїль.

"Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили сміливо, але вони не знали, що має статися. Зараз вони всі мертві, і ситуація тільки погіршуватиметься! Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими", - додав він.

Голова Білого дому закликав Тегеран укласти угоду, щоб "врятувати те", що коли було відомо як Іранська імперія.

"Більше ніяких смертей, ніяких руйнувань, просто зробіть це, перед тим, як буде запізно", - заявив Трамп.