Трамп пригрозив Індії новими тарифами за торгівлю з Росією

Тиск США на Індію

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%, частково прив’язавши додаткові тарифи до закупівель Індією російських енергоносіїв та озброєння. Це сильно вдарило по індійських компаніях, що активно експортують продукцію до США.

У листопаді стало відомо, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries повністю припинив імпорт російської нафти, дотримуючись міжнародних санкцій. Однак постачання вже відновлені.

Зокрема, танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, були помічені на шляху до індійського найбільшого нафтопереробного заводу.

Також на початку січня Індія звернулась до нафтопереробних компаній з вимогою розкривати інформацію щодо закупівель російської та американської нафти. Причина полягає у прагненні Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

За даними Reuters, походження закупівель нафти компаніями Індії, як правило, вказуються в щомісячних митних даних та аналітичних звітах приватних компаній. Однак цей випадок є першим, коли уряд щотижня прагне отримувати таку інформацію.