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Трамп пригрозив додатковими митами країнам за підтримку БРІКС

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп пригрозив додатковими митами країнам, які підтримують політику БРІКС, після нещодавнього саміту організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Truth Social.

Критика з боку БРІКС 

Як повідомляє Deutsche Welle, 6 липня, у декларації саміту БРІКС, який відбувся в Ріо-де-Жанейро, висловлювалась "серйозна стурбованість зростанням кількості односторонніх тарифних і нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю і не відповідають правилам СОТ".

Зазначалось, що ці заходи "загрожують подальшим скороченням світової торгівлі та порушенням глобальних ланцюгів поставок", що може негативно вплинути на перспективи глобального економічного розвитку. 

Попри те, що у документі прямо не згадувались Штати або ж Трамп, як пишуть ЗМІ, "це явний політичний залп, спрямований на мешканця Пенсільванія-авеню, 1600". 

Реакція Трампа 

"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у розмірі 10%. Винятків з цього правила не буде. Дякуємо за увагу до цього питання!", - написав президент США. 

Тарифна політика Трампа

2 квітня Трамп оголосив масштабні мита проти більшості торгівельних партнерів США. Тарифи передбачали 10% базову ставку, але для деяких країн мита досягали 50%.

Зрештою американський лідер призупинив це рішення на 90 днів - до 9 липня, щоб дати час для переговорів щодо укладення угод. Водночас базовий тариф у розмірі 10% залишався в дії.

Нещодавно голова Білого дому заявив, що не розглядає можливість перенесення крайнього терміну щодо мит.

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