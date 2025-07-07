Трамп пригрозив додатковими митами країнам за підтримку БРІКС

Критика з боку БРІКС

Як повідомляє Deutsche Welle, 6 липня, у декларації саміту БРІКС, який відбувся в Ріо-де-Жанейро, висловлювалась "серйозна стурбованість зростанням кількості односторонніх тарифних і нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю і не відповідають правилам СОТ".

Зазначалось, що ці заходи "загрожують подальшим скороченням світової торгівлі та порушенням глобальних ланцюгів поставок", що може негативно вплинути на перспективи глобального економічного розвитку.

Попри те, що у документі прямо не згадувались Штати або ж Трамп, як пишуть ЗМІ, "це явний політичний залп, спрямований на мешканця Пенсільванія-авеню, 1600".

Реакція Трампа

"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у розмірі 10%. Винятків з цього правила не буде. Дякуємо за увагу до цього питання!", - написав президент США.