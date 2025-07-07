Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам за поддержку БРИКС

Критика со стороны БРИКС

Как сообщает Deutsche Welle, 6 июля, в декларации саммита БРИКС, который состоялся в Рио-де-Жанейро, высказывалась "серьезная обеспокоенность ростом количества односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО".

Отмечалось, что эти меры "угрожают дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепей поставок", что может негативно повлиять на перспективы глобального экономического развития.

Несмотря на то, что в документе прямо не упоминались Штаты или Трамп, как пишут СМИ, "это явный политический залп, направленный на жителя Пенсильвания-авеню, 1600".

Реакция Трампа

"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10%. Исключений из этого правила не будет. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал президент США.