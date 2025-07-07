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Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам за поддержку БРИКС

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам, которые поддерживают политику БРИКС, после недавнего саммита организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Критика со стороны БРИКС

Как сообщает Deutsche Welle, 6 июля, в декларации саммита БРИКС, который состоялся в Рио-де-Жанейро, высказывалась "серьезная обеспокоенность ростом количества односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО".

Отмечалось, что эти меры "угрожают дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепей поставок", что может негативно повлиять на перспективы глобального экономического развития.

Несмотря на то, что в документе прямо не упоминались Штаты или Трамп, как пишут СМИ, "это явный политический залп, направленный на жителя Пенсильвания-авеню, 1600".

Реакция Трампа

"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10%. Исключений из этого правила не будет. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал президент США.

 

Тарифная политика Трампа

2 апреля Трамп объявил масштабные пошлины против большинства торговых партнеров США. Тарифы предусматривали 10% базовую ставку, но для некоторых стран пошлины достигали 50%.

В конце концов американский лидер приостановил это решение на 90 дней - до 9 июля, чтобы дать время для переговоров по заключению соглашений. В то же время базовый тариф в размере 10% оставался в действии.

Недавно глава Белого дома заявил, что не рассматривает возможность переноса крайнего срока по пошлинам.

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Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки