Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам за поддержку БРИКС

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам, которые поддерживают политику БРИКС, после недавнего саммита организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.
Как сообщает Deutsche Welle, 6 июля, в декларации саммита БРИКС, который состоялся в Рио-де-Жанейро, высказывалась "серьезная обеспокоенность ростом количества односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО".
Отмечалось, что эти меры "угрожают дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепей поставок", что может негативно повлиять на перспективы глобального экономического развития.
Несмотря на то, что в документе прямо не упоминались Штаты или Трамп, как пишут СМИ, "это явный политический залп, направленный на жителя Пенсильвания-авеню, 1600".
"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10%. Исключений из этого правила не будет. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал президент США.
2 апреля Трамп объявил масштабные пошлины против большинства торговых партнеров США. Тарифы предусматривали 10% базовую ставку, но для некоторых стран пошлины достигали 50%.
В конце концов американский лидер приостановил это решение на 90 дней - до 9 июля, чтобы дать время для переговоров по заключению соглашений. В то же время базовый тариф в размере 10% оставался в действии.
Недавно глава Белого дома заявил, что не рассматривает возможность переноса крайнего срока по пошлинам.
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