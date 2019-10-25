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Трамп пригрозил Турции санкциями за обстрелы курдов

Новости » В мире    25.10.2019 - 15:59
Трамп пригрозил Турции санкциями за обстрелы курдов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп сообщил, что на данный момент курды покидают территорию "безопасной зоны"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова ввести широкомасштабные санкции против Турции за обстрелы курдов в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам президента США, курдские силы на данный момент покидают территории, где будет находиться "безопасная зона".

"Турция полностью понимает, что не следует стрелять в курдов, поскольку они покидают то, что будет известно как безопасная зона для других довольно близлежащих районов. Мне не нужно повторять, что за нарушения будут введены широкомасштабные санкции", - написал Трамп.

Трамп пригрозил Турции санкциями за обстрелы курдов

Напомним, ранее курдские силы заявили о возобновлении военной операции со стороны Турции в вблизи "безопасной зоны" в Сирии. По сообщению курдов, 24 октября Турция атаковала три деревни. Позже Турция заявила, что вела ответный огонь по курдам, которые первые совершили нападение на турецких военных.

До этого президент США Дональд Трамп 23 октября заявил о снятии санкций с Турции, которые были введены 14 октября из-за проведения военной операции в Сирии. По его словам, санкции будут сняты, если Турция не совершит "запретных действий".

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