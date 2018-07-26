Президент США требует от Турции освобождения американского гражданина Эндрю Брансона

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

В частности, Трамп отметил, что санкции могут быть введены из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

"Соединенные Штаты введут в отношении Турции большие санкции за длительное удерживание пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семьянина и прекрасного человека. Он сильно страдает", - написал американский лидер.

Президент США подчеркнул, что Брансон должен быть немедленно освобожден.

Отметим, Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

По информации Anadolu, суд турецкого Измира 25 июля принял во внимание ходатайство адвоката о состоянии здоровья американского гражданина, которому грозит до 35 лет тюремного заключения, и назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Трамп пригрозил пошлинами странам, которые были несправедливы к США в сфере торговли.

25 июля агентство сообщало, что США могут приостановить поставки Турции истребителей F-35.