Трамп пригрозил Турции большими санкциями

Новости Политика 26.07.2018 - 18:40
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США требует от Турции освобождения американского гражданина Эндрю Брансона

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

В частности, Трамп отметил, что санкции могут быть введены из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Трамп пригрозил Турции большими санкциями

"Соединенные Штаты введут в отношении Турции большие санкции за длительное удерживание пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семьянина и прекрасного человека. Он сильно страдает", - написал американский лидер.

Президент США подчеркнул, что Брансон должен быть немедленно освобожден.

Отметим, Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

По информации Anadolu, суд турецкого Измира 25 июля принял во внимание ходатайство адвоката о состоянии здоровья американского гражданина, которому грозит до 35 лет тюремного заключения, и назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Трамп пригрозил пошлинами странам, которые были несправедливы к США в сфере торговли.

25 июля агентство сообщало, что США могут приостановить поставки Турции истребителей F-35.

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Теги:  Турция,  Дональд Трамп,  Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС