Президент США вимагає від Туреччини звільнення американського громадянина Ендрю Брансона

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Про це американський президент написав у своєму Twitter.

Зокрема, Трамп зазначив, що санкції можуть бути введені через тривале утримання у Туреччині американського пастора Ендрю Брансона.

"Сполучені Штати введуть щодо Туреччини великі санкції за тривале утримання пастора Ендрю Брансон, великого християнина, сім'янина і прекрасної людини. Він сильно страждає", - написав американський лідер.

Президент США підкреслив, що Брансон повинен бути негайно звільнений.

Відзначимо, Брансона заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві і пособництві терористам.

За інформацією Anadolu, суд турецького Ізміра 25 липня взяв до уваги клопотання адвоката про стан здоров'я американського громадянина, якому загрожує до 35 років тюремного ув'язнення, і призначив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, Трамп пригрозив митами країнам, які були несправедливі до США у сфері торгівлі.

25 липня агентство повідомляло, що США можуть припинити поставки Туреччині винищувачів F-35.