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Трамп пригрозив скороченням фіндопомоги трьом країнам через наплив мігрантів

Новини » Політика    22.10.2018 - 18:48
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Влада Гватемали, Гондурасу і Сальвадора не змогла зупинити співгромадян від незаконної еміграції у США

Президент США Дональд Трамп пригрозив владі Гватемали, Гондурасу і Сальвадора скоротити або зовсім припинити фінансову допомогу через наплив біженців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на запис глави Сполучених Штатів у Twitter.

Трамп підкреслив, що країни не змогли зупинити своїх співгромадян від незаконної міграції у США.

Трамп пригрозив скороченням фіндопомоги трьом країнам через наплив мігрантів

"Гватемала, Гондурас і Сальвадор не змогли впоратися із завданням зупинити людей від незаконної еміграції у США. Зараз ми можемо припинити або істотно скоротити масовану іноземну допомогу, яка зазвичай надається їм", - зазначив глава Штатів.

Нагадаємо, Трамп назвав ситуацію з мігрантами на кордоні з Мексикою надзвичайною і доручив американським прикордонникам і військовим ретельно за нею стежити. Так, 19 жовтня мексиканська поліція зупинила караван з декількох тисяч мігрантів, які прямували в США. Зазначалося, що близько 5 тис. мігрантів намагалися прорвати кордон між Гватемалою і Мексикою.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США пригрозив Мексиці закрити кордон через потік мігрантів. За його словами, Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадора.

Трамп: "караван" мігрантів на кордоні - надзвичайна ситуація національного масштабу У Мексиці поліція зупинила караван мігрантів, що прямував до США
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