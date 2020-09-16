ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп пригрозил принять меры против ВТО из-за Китая

Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты примут меры в ответ на решение Всемирной торговой организации признать незаконным повышение пошлин на китайские товары, С таким заявлением выступил во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя решение комиссии ВТО.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что не является большим поклонником ВТО.

"Нам придется что-то делать с ВТО, потому что они позволили Китаю избежать наказания... Может, они оказали нам большую услугу", - сказал он.

Самые читаемые новости

Во вторник ВТО сообщила, что США нарушили правила глобальной торговли, введя многомиллиардные пошлины в отношении Китая.

Специально созданная комиссия пришла к выводу, что американские пошлины нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные Вашингтоном с ВТО.

Группа экспертов также заключила, что США не дали адекватного объяснения на предмет того, почему их меры должны являться исключением из правил.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай.

Также РБК-Украина писало, что Трамп готов был рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Всемирная торговая организацияКитайДональд Трамп