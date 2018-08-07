Трамп анонсировал ужесточение санкций против Ирана в ноябре

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с его страной.

"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше!" - заявил глава США.

Трамп подчеркнул, что санкции против Ирана официально введены в действие, и они "самые кусачие" за все время. Кроме того, американский лидер анонсировал, что в ноябре санкции станут еще более жесткими.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о ведении "психологической войны" США против Ирана. Он подчеркнул, что несмотря на возобновление санкций США, власти Ирана будут придерживаться ядерного соглашения и будут продолжать выполнение взятых на себя обязательств.

Вместе с тем Рухани подчеркнул, что Иран готов к переговорам с Вашингтоном, но при условии, что Штаты вернут к себе доверие, а переговоры с США при наличии санкций, по его словам, не имеют никакого смысла.

Как писало РБК-Украина, с 7 августа Европейский союз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории. Такой шаг имеет целью смягчить влияние санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые имеют законный бизнес в Иране.