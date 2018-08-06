ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории

Так ЕС хочет смягчить влияние санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые имеют законный бизнес в Иране

Европейский Союз с 7 августа блокирует действие новых санкции США против Ирана на своей территории. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как отмечается, такой шаг имеет целью смягчить влияние санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые имеют законный бизнес в Иране.

"Обновленное "блокирующее" постановление является частью поддержки Европейского Союза продолжения полной и эффективной реализации иранской ядерной сделки, в том числе путем поддержки торгово-экономических отношений между ЕС и Ираном, которые были нормализованы после отмены санкций, связанных с ядерным оружием", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия запустила процесс обновления "блокирующего постановления" 6 июня. У Европарламента и Совета ЕС было 2 месяца для возражения против этих мер. Поскольку замечаний не было, меры вступают в силу после публикации решения в Официальном журнале ЕС 7 августа.

Евросоюз принял "блокирующее постановление" в ноябре 1996 года. Оно позволяет европейским компаниям не подчиняться определенным решением Вашингтона относительно санкций. Кроме того, компании могут получить компенсации за вызванные ограничениями потери.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки обещают неукоснительное выполнение санкций против Ирана, которые будут восстановлены с 6 августа, до тех пор, пока он радикально не изменит свой политический курс.