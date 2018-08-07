Трамп підкреслив, що будь-який, хто веде бізнес з Іраном, не матиме справ з його країною

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив наслідками ведення бізнесу з Іраном. Про це він написав у своєму Twitter.

Трамп підкреслив, що будь-який, хто веде бізнес з Іраном, не матиме справ з його країною.

"Будь-який, хто веде бізнес з Іраном, не вестиме справи з Сполученими Штатами. Я прошу миру в усьому світі, не менше!" - заявив глава США.

Трамп підкреслив, що санкції проти Ірану офіційно введені у дію, і вони є "найбільш кусачими" за всі часи. Крім того, американський лідер анонсував, що у листопаді вони стануть ще більш жорсткими.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив про ведення "психологічної війни" США проти Ірану. Він підкреслив, що не дивлячись на відновлення санкцій США, влада Ірану буде дотримуватися ядерної угоди і буде продовжувати виконання взятих на себе зобов'язань.

Разом з тим Рухані підкреслив, що Іран готовий до переговорів з Вашингтоном, але за умови, що Штати повернуть до себе довіру, а переговори з США при наявності санкцій, за його словами, не мають ніякого сенсу.

Як писало РБК-Україна, з 7 серпня Європейський союз блокує дію санкцій США проти Ірану на своїй території. Такий крок має на меті пом'якшити вплив санкцій на інтереси компаній держав-членів ЄС, які мають законний бізнес в Ірані.