Европа не позволит Трампу запугать себя, - глава МИД Германии

В результате, от американских пошлин пострадают все, добавил он

Министр иностанных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать импортными пошлинами. Об этом он написал в Twitter.

Он отмечает, что, в результате, от американских пошлин пострадают все.

"Европа не позволит президенту Трампу себя запугать. Как только мы это сделаем, нам придется пережить повторения подобного отношения и в будущем", - заявил Маас.

Напомним, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прибудет в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом без конкретного торгового предложения.

Также отметим, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитию мировой экономики.

Как известно, 1 июня Вашингтон повысил пошлины на поставки стали и алюминия из ЕС. После этого Трамп предупредил, что может повысить пошлины и на автомобили из Европы.