Трамп пригрозив новими митами

Новини Економіка 24.07.2018 - 15:02
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп вважає мита кращим рішенням для країн, які були несправедливі до США в торгівлі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив митами країнам, які були несправедливі до США у сфері торгівлі. Про це американський президент написав у своєму Twitter.

Трамп підкреслив, що або країна торгує по-чесному, або ж потрапить під мита.

Трамп пригрозив новими митами

"Мита - найкраще рішення! Або країна, яка несправедливо ставилася до Сполучених Штатів у сфері торгівлі, торгує по-чесному, або потрапляє під мита. Пам'ятайте, що ми - "скарбничка", яку пограбували. Все буде здорово!" - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, сьогодні міністр іноземних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Європа не дозволить себе залякати імпортними митами. Він підкреслив, що від американських мит в результаті постраждають усі.

Як писало РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що мита і тарифи, які вводять США з ініціативи Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки. Вона заявила, що при найгіршому сценарії глобальне ВВП може знизитися на 0,5%.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  торговля,  Дональд Трамп,  пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС