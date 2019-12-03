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Трамп использует пошлины в качестве давления на Китай и ЕС

Новости » В мире     03.12.2019 - 22:30
Трамп использует пошлины в качестве давления на Китай и ЕС
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп использует пошлины для достижения свободной торговли

Президент США Дональд Трамп использует повышение тарифов на товары в качестве рычага давления при заключении торговых соглашений с Китаем, Францией и других европейских стран. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.

По словам Пенса, в такой способ президент США хочет достичь свободной торговли.

"То, что президент Трамп предполагает с помощью тарифов, является средством для достижения цели. А цель - это свободная торговля", - сказал Пенс.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Трамп заявил о готовности повысить налога на некоторые французские товары на 100%. В ответ министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Франция и Европейский союз готовы принять ответные меры в отношении США. До этого, 18 октября, США повысили пошлины на 10% и 25% на ряд товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Также сообщалось, что по словам Трампа, у него нет крайнего срока для достижения торгового соглашения с Китаем. По его словам, возможно, лучше подождать до периода после президентских выборов в США в ноябре 2020 года. При этом президент США отметил, что сделка должна быть "правильной" Америки.

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Новости Украины ЕвросоюзКитайторговляДональд Трамп
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