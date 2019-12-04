ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меркель видит прогресс в торговых переговорах между США и ЕС

Новости » В мире     04.12.2019 - 16:59
Меркель видит прогресс в торговых переговорах между США и ЕС
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Прогресс в переговорах наметился после вступления в должность новой главы Еврокомиссии

Между Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом наблюдается прогресс в торговых переговорах. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

По словам немецкого канцлера, прогресс между США и ЕС наметился после прихода к власти нового председателя Еврокомисии Урсулы Фон дер Ляйен.

"Я считаю, что у нас есть хорошая основа для прогресса в торговых переговорах с вступлением в должность новой комиссии и нового президента комиссии", - заявила Меркель.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 18 октября в США вступили в силу новые тарифы в размере 10% и 25% на ряд европейских товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Вчера, 3 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, о возможном введении 100% налога на некоторые французские товары. В ответ на это министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Франция и ЕС готовы на ответные меры в случае повышения тарифов со стороны США.

Также сообщалось, что Трамп использует пошлины в качестве давления на ЕС и Китай. По словам вице-президента США Майка Пенса, в такой способ Трамп хочет заключить торговые соглашения на выгодных условиях для Америки, которые позволят создать свободную торговлю.

Назначена дата голосования по санкциям США против России Под санкции США попали шесть венесуэльских танкеров
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиАнгела Меркель
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь