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Трамп пригрозив Євросоюзу дуже високими тарифами

Новини » Політика     22.01.2020 - 16:27
Трамп пригрозив Євросоюзу дуже високими тарифами
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Америка готова ввести тарифи на європейські автомобілі, якщо ЄС відмовиться від торгової угоди з США

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європейського союзу високими тарифами, якщо ЄС відмовиться від торгового угоди з Америкою. Про це він заявив після зустрічі в Давосі з президентом Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляйєн повідомляє CNBC.

За словами Трампа, у Євросоюзу немає іншого вибору, крім як укласти торговельну угоду з США.

"Якщо у нас щось не вийде, нам доведеться вжити заходів, і в результаті будуть дуже високі тарифи на автомобілі та інші речі, які надходять в нашу країну", - сказав американський президент.

При цьому Трамп зазначив, що буде дуже здивований, якщо йому доведеться ввести тарифи.

Нагадаємо, в 2018 році президент США Дональд Трамп і тодішній глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер домовилися про зниження торгової напруги і взаємне поступове зняття мит. Тоді сторони домовилися про створення спецгрупи для напрацювання нового торгової угоди. При цьому з того часу сторонам так і не вдалося домовитися про угоду.

У грудні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про прогрес у торговельних переговорах між США і Євросоюзом. За словами німецького канцлера, прогрес між США і ЄС намітився після приходу до влади нового голови Єврокомісії Урсули Фон дер Ляйєн.

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