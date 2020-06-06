Трамп пригрозил ЕС и Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС, а также ряд товаров из Китая. Он требует, чтобы Брюссель и Пекин не отменяли таможенные сборы на американские лобстеры.

Об этом сообщает Reuters.

Он уже поручил главе Национального совета по торговле при Белом доме Питеру Наварро определить, на какие категории поставляемых Китаем в США товаров будут введены новые пошлины

"Если Европейский союз немедленно не отменит эту пошлину, то мы введем пошлины на их машины. Это будет "эквивалент плюс", - заявил президент.

При этом американский лидер подчеркнул, что ЕС быстро отменит пошлину на омаров из США.

Добавим, пошлина - денежный сбор, вид налога, взимаемый государством с физических и юридических лиц.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что ведение дополнительных пошлин на товары из Китая является одним из вариантов ответа на запоздалое сдерживание Пекином распространения коронавируса.

Отметим, что ЕС заявлял, что введет контрмеры в ответ на новые пошлины на ряд европейских товаров.