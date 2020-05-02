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Трамп подтвердил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Новости » В мире     02.05.2020 - 03:38
Трамп подтвердил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США обвиняют Китай в том, что он не мог остановить COVID-19, либо не стал этого делать

Введение дополнительных пошлин на товары из Китая является одним из вариантов ответа за запоздалое сдерживание Пекином распространения коронавируса. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что из Китая коронавирус распространился в 183 страны.

"Мы посмотрим, что произойдет. Многие связанные с Китаем вещи произошли, мы очевидно этому не рады. Это плохая ситуация, по всему миру, 183 страны. Нам много что предстоит сказать. Это действительно вариант", - отметил он.

Напомним, 30 апреля Трамп сообщил, что американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР, но не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.

Как писало РБК-Украина, спецслужбы США пришли к выводу, что COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован.

При этом Трамп уверен, что коронавирус возник в лаборатории в Китае. По его словам, Пекин либо не мог остановить COVID-19, либо не стал этого делать.

Также сообщалось, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником пандемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.

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