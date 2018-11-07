Трамп пригрозил демократам расследованием утечек секретной информации

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Глава США отметил, что расследование будет проводиться на уровне Сената

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил демократам расследованием на уровне Сената по поводу утечек секретной информации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тwitter американского лидера.

Глава США отметил, что демократы тратят "деньги налогоплательщиков" на расследование против представителей Республиканской партии.

"Если демократы думают, что они будут тратить деньги налогоплательщиков на расследование против нас на уровне Палаты представителей, то мы также будем вынуждены рассмотреть вопрос о расследовании в отношении них за все утечки секретной информации и многое другое на уровне Сената. В эту игру могут играть оба!", - заявил он.

Напомним, Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест. В этом году избиралась лишь треть Сената - переизбирались 9 республиканцев, остальные - демократы.

Как писало РБК-Украина, по предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для получения большинства.

Сообщалось, что подсчет голосов пока продолжается, но многие сходятся во мнении, что демократы получат минимум 23 дополнительных места в нижней палате представителей Конгресса.

Так, на данный момент представители Демократической партии обеспечили себе 194 места в палате представителей, у республиканцев - 178.

При этом для получения большинства нужно не менее 217 мест.