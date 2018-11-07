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Трамп пригрозив демократам розслідуванням витоків секретної інформації

Новини » Політика    07.11.2018 - 15:36
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Глава США зазначив, що розслідування буде проводитися на рівні Сенату

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив демократам розслідуванням на рівні Сенату з приводу витоків секретної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter американського лідера.

Глава США зазначив, що демократи витрачають "гроші платників податків" на розслідування проти представників Республіканської партії.

Трамп пригрозив демократам розслідуванням витоків секретної інформації

"Якщо демократи думають, що вони будуть витрачати гроші платників податків на розслідування проти нас на рівні Палати представників, то ми також будемо змушені розглянути питання про розслідування щодо них за всі витоки секретної інформації та багато іншого на рівні Сенату. У цю гру можуть грати обоє!", - заявив він.

Нагадаємо, Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, отримавши 50 місць. Цього року обиралася лише третина Сенату - переобиралися 9 республіканців, інші - демократи.

Як писало РБК-Україна, за попередніми даними проміжних виборів у нижню палату Конгресу США демократи отримали 14 з 23 місць, необхідних їм для отримання більшості.

Повідомлялося, що підрахунок голосів поки триває, але багато сходяться на думці, що демократи отримають мінімум 23 додаткових місця у нижній палаті представників Конгресу.

Так, на даний момент представники Демократичної партії забезпечили собі 194 місця у палаті представників, у республіканців - 178.

При цьому для отримання більшості потрібно не менше 217 місць.

Трамп: проміжні вибори в США - це "приголомшливий успіх" Демократи отримують більшість у нижній палаті Конгресу
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