Трамп може запросити Кім Чен Ина в США

Трамп запросить лідера КНДР в США, якщо зустріч сторін у Сінгапурі пройде добре

Президент США Дональд Трамп може запросити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в США, якщо зустріч сторін на саміті в Сінгапурі 12 червня піде добре. Про це він заявив журналістам у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, повідомляє CNN.

"Так ... якщо все буде добре, я думаю, що це може статися", - сказав Трамп у відповідь на питання, чи може він запросити Кім Чен Ина в США.

Трамп очікує, що після зустрічі з лідером КНДР між країнами нормалізуються відносини. Також він зазначив, що США, Японія, Китай і Південна Корея підтримають Північну Корею, якщо домовленості з керівником КНДР будуть досягнуті.

Зазначимо, що сьогодні президент США провів спільну конференцію з журналістами за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Білому домі.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбудеться в готелі Capella, який розташований на острові Сентоса в Сінгапурі.