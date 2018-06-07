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Трамп може запросити Кім Чен Ина в США

НовиниПолітика    07.06.2018 - 22:33
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Трамп запросить лідера КНДР в США, якщо зустріч сторін у Сінгапурі пройде добре

Президент США Дональд Трамп може запросити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в США, якщо зустріч сторін на саміті в Сінгапурі 12 червня піде добре. Про це він заявив журналістам у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, повідомляє CNN.

"Так ... якщо все буде добре, я думаю, що це може статися", - сказав Трамп у відповідь на питання, чи може він запросити Кім Чен Ина в США.

Трамп очікує, що після зустрічі з лідером КНДР між країнами нормалізуються відносини. Також він зазначив, що США, Японія, Китай і Південна Корея підтримають Північну Корею, якщо домовленості з керівником КНДР будуть досягнуті.

Зазначимо, що сьогодні президент США провів спільну конференцію з журналістами за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Білому домі.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбудеться в готелі Capella, який розташований на острові Сентоса в Сінгапурі.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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