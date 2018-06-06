Стало известно место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Собеседники встретятся в отеле Capella на острове Сентоса

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в отеле Capella, который расположен на острове Сентоса в Сингапуре. Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.

"Встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном пройдет в отеле Capella на острове Сентоса. Мы благодарим наших сингапурских коллег за гостеприимство", - написала она.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут переговоры 12 июня в Сингапуре.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Южной Кореей. Он сообщал, что дата и место встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном согласованы.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына изначально была запланированна 12 июня. Вскоре стало известно об отмене встречи Трампом. Однако потом в КНДР заявили, что намерены не отступать и провести саммит.