Трамп запросив лідерів партій в Конгресі на зустріч щодо "шатдауну"

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Готовність зустрітися з президентом поки підтвердив тільки лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл

Трамп надыслав запрошення лідерам Демократичної та Республіканської партій у Палаті представників і Сенаті для обговорення припинення роботи частини урядових установ через відсутність рішення з фінансування ("шатдаун"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела агентства відзначають, що йдеться не про переговори, а про брифінг.

Готовність зустрітися з президентом поки підтвердив тільки лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл. Решта політиків свою позицію ще не висловили.

В Білому домі інформацію про запрошення на зустріч також не коментують.

Раніше було анонсоване часткове припинення роботи уряду Сполучених Штатів (так званий "шатдаун") до 2 січня 2019 року, оскільки обидві палати Конгресу не ухвалили бюджет. Каменем спотикання при обговоренні бюджету стала вимогу президента США Дональда Трампа виділити 5 млрд доларів на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою. Демократична партія і деякі республіканці не згодні з ним.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах сенатори від Демократичної партії США запропонували законопроект, який повинен завершити часткове припинення фінансування американського уряду ("шатдаун").