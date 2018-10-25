Ренн - Динамо: онлайн трансляция

Ренн - Динамо

РБК-Украина проведет трансляцию поединка 3 тура группового этапа Лиги Европы

Ренн - Динамо. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть матч можно на Футбол 2. Киевское "Динамо" проведет поединок против французского "Ренна" в третьей игре групповой стадии Лиги Европы. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

25 октября 22:00

Франция, Ренн, арена Роазон Парк (Рут де Лорьян)

В третьем туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" отправится в гости к "Ренну", который пока опережает "бело-синих" в таблице группы К на одно очко. В стартовом туре "Ренн" одолел на своем поле "Яблонец" (2:1), но затем уступил в гостях "Астане" со счетом 0:2. Киевляне оба матча - дома с "Астаной" и на выезде с "Яблонецом" - завершили вничью 2:2, хотя по ходу обеих встреч вели в счете.