Трамп приєднається до з'їзду республіканців, незважаючи на замах, - AP

Що сталося

У штаті Пенсільванія, 14 липня, під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах.

Після пострілів він торкнувся свого вуха, а потім сів на землю. На його обличчі можна було побачити кров. Секретна служба США спішно вивела Трампа зі сцени і його евакуювали. У медичній установі політик пройшов обстеження.

Через кілька годин у своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що поранений у верхню частину правого вуха та втратив багато крові. Але як зазначали його представники, він "у порядку" та його життю нічого не загрожує.

За інформацією ряду американських ЗМІ, стрілець, який вистрілив у Трампа, був не на мітингу, а, ймовірно, на даху за межами місця проведення мітингу. Як повідомляється, його вбили співробітники Секретної служби. Також відомо про одного загиблого на мітингу, який загинув, ймовірно, від пострілу стрільця. І ще повідомляється про одного тяжко пораненого.

Президент США Джо Байден заявив, що в Америці немає місця такому насильству, і закликав усю країну засудити цей акт. Водночас він зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом.

Чинний президент Америки зазначив, що радий чути, що з Трампом усе гаразд, і висловив сподівання, що вже ввечері зможе з ним поговорити.

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