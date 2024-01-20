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Трамп придумав виправдання своїм погрозам не допомагати Європі у випадку війни

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Колишній президент США Дональд Трамп придумав виправдання своїм погрозам не допомагати Європі у випадку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Нещодавно французький єврокомісар Тьєррі Бретон розповів, що під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у 2020 році Трамп (тоді ще президент США) обіцяв не допомагати Європі у разі війни.

Виступаючи на мітингу в Нью-Гемпширі цього тижня, Трамп звинуватив європейські країни в тому, що вони занадто сильно покладаються на Вашингтон, коли йдеться про витрати на оборону. 

Трамп підтвердив, що коли він торкнувся цієї теми, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не будемо платити, ви не будете нас захищати?", на що Трамп сказав, що саме про це він і говорив.

"Я відповів, що саме це й означає... І наступного дня в країну хлинули мільярди й мільярди доларів", - додав Трамп.

Вибори у США

Нагадаємо, чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній президент США Дональд Трамп.

Наразі відомо про те, що процедуру виключення Трампа з виборчих списків президентських виборів ініціювали в 34 штатах США.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп