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Трамп придумал оправдание своим угрозам не помогать Европе в случае войны

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бывший президент США Дональд Трамп придумал оправдание своим угрозам не помогать Европе в случае войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Недавно французский еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал, что во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляцен в 2020 году Трамп (тогда еще президент США) обещал не помогать Европе в случае войны.

Выступая на митинге в Нью-Гемпшире на этой неделе, Трамп обвинил европейские страны в том, что они слишком сильно полагаются на Вашингтон, когда речь идет о расходах на оборону. 

Трамп подтвердил, что когда он затронул эту тему, один из европейских лидеров спросил его: "Означает ли это, что если мы не будем платить, вы не будете нас защищать?", на что Трамп сказал, что именно об этом он и говорил.

"Я ответил, что именно это и означает... И на следующий день в страну хлынули миллиарды и миллиарды долларов", - добавил Трамп.

Выборы в США

Напомним, что очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев – бывший президент США Дональд Трамп.

Пока известно о том, что процедуру исключения Трампа из избирательных списков президентских выборов инициировали в 34 штатах США.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп